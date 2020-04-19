Göztepe'den Teodorczyk bombası!
İngiliz santrfor Jerome ile yola devam etmeme kararı alan Göztepe'de golcü arayışı sürüyor. Takıma direkt olarak katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen İzmir ekibinin Lukasz Teodorczyk'u gündemine aldığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de futbolcular koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle evlerinde idmanlarını sürdürürken, yönetim de yeni sezon için golcü arayışlarına devam ediyor. Portekizli Eder'i listesine alan sarı-kırmızılıların İtalya'nın Udinese ekibinde top koşturan Lukasz Teodorczyk ile de ilgilendiği öğrenildi. Udinese'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için nabız yoklamaya başlayan Göz-Göz'ün bütçesini belirledikten sonra transfere hız vereceği kaydedildi.
Yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen İzmir ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Jerome'la yola devam etmeyecek. Transfere kaynak yaratabilmek için bazı futbolcularını iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan yönetim, çok da fazla takviye yapmayacak. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A Milli Takımı'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı.
- 19.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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