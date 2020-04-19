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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden Teodorczyk bombası!

'den Teodorczyk bombası!

Göztepe'den Teodorczyk bombası!

İngiliz santrfor Jerome ile yola devam etmeme kararı alan 'de golcü arayışı sürüyor. Takıma direkt olarak katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen ekibinin 'u gündemine aldığı öğrenildi.

ekiplerinden 'de futbolcular koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle evlerinde idmanlarını sürdürürken, yönetim de için golcü arayışlarına devam ediyor. Portekizli Eder'i listesine alan sarı-kırmızılıların 'nın Udinese ekibinde top koşturan ile de ilgilendiği öğrenildi. Udinese'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için nabız yoklamaya başlayan Göz-Göz'ün bütçesini belirledikten sonra transfere hız vereceği kaydedildi.

Yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Jerome'la yola devam etmeyecek. Transfere kaynak yaratabilmek için bazı futbolcularını iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan yönetim, çok da fazla takviye yapmayacak. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Lech Poznan, 'da ve 'da Anderlecht takımlarında forma giydi. Geçen sezon başında Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi. Polonya A 'nda 18 müsabaka oynayan Teodorczyk 4 kez fileleri sarstı.

  1. 19.04.2020
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