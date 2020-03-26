Göztepe korona testine girdi

Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi. Futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra Başkan Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılılar önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçların bugün açıklanacağı belirtildi.

STATTA GÖRÜŞÜRÜZ

Göztepeli Castro, kulübün sosyal medya hesabından görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi. Evinde bisiklet süren Castro, "Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz" diye konuştu.