Göztepe korona testine girdi
Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.
Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi. Futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra Başkan Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılılar önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçların bugün açıklanacağı belirtildi.
STATTA GÖRÜŞÜRÜZ
Göztepeli Castro, kulübün sosyal medya hesabından görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi. Evinde bisiklet süren Castro, "Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz" diye konuştu.
- 26.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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