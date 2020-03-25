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25 Mart 2020, Çarşamba
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Halil kızıyla idmanda

Halil kızıyla idmanda

'nin lig ertelenmeden önce formda kanat oyuncularından , evde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar antrenmanlarını evde kızı Ela ile sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

'nin lig ertelenmeden önce formda kanat oyuncularından , evde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar antrenmanlarını evde kızı Ela ile sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda kızıyla top oynayan genç futbolcu, taraftarlara "Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" diye seslendi.
  1. 25.3.2020
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