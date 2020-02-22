MAÇ SONUCU Göztepe 1-1 Gaziantep FK - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Antep 1 puanı son nefeste kaptı!

MAÇ SONUCU 1-1 Gaziantep FK

MAÇ SONUCU Göztepe 1-1 Gaziantep FK

'in 23. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda  ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı. ekibinin golünü Jerome kaydederken, Antep ekibinin sayısı Diarra'dan geldi.

'in 23. haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında Jerome, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterirken Antep ekibi, Diarra'nın golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorla Göztepe puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep FK 31 puana çıktı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 20:15
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