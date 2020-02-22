MAÇ SONUCU Göztepe 1-1 Gaziantep FK
Süper Lig'in 23. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin golünü Jerome kaydederken, Antep ekibinin sayısı Diarra'dan geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 71. dakikasında Jerome, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 90+1'i gösterirken Antep ekibi, Diarra'nın golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1'er puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorla Göztepe puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep FK 31 puana çıktı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 20:15
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Yorum
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
MAÇ SONUCU Göztepe 1-1 Gaziantep FK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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