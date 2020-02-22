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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Titi: Seriye devam

Titi: Seriye devam

’nin stoperi, “Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanıp seriye devam edeceğiz” diye iddialı konuşup G.Antep’e gözdağı verdi.

'de yarın FK'yi konuk edecek , ikinci yarıdaki süper serisini sürdürmek istiyor. İkinci devreye 3 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş bir başlangıç yapan Göz-Göz'ün Brezilyalı stoperi Titi, daha üst sıralarda yer almak istediklerini belirtti. 31 yaşındaki sambacı, "Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız" dedi. Yeni statlarında maçında müthiş bir atmosfer olduğunun altını çizen Titi, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep maçında da aynı şey olacak" diye konuştu.
  1. 22.2.2020
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