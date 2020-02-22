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22 Şubat 2020, Cumartesi
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’de 4 eksik var

Göztepe’de 4 eksik var

ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan , , ve , kırmızısiyahlılar karşısında forma giyemeyecek.

ekibinde Gazintep FK karşılaşması öncesinde 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan , , ve , kırmızısiyahlılar karşısında forma giyemeyecek. Göz-Göz'de cezası sona eren kaleci Beto ise kadroda yer alıyor.

  1. 22.2.2020
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