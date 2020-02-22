İlhan Palut: Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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: Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı

İlhan Palut: Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı

'in 23. haftasında FK ile 1-1 berabere kalan 'de , "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz" diye konuştu.

'de konuk ettiği FK ile 1-1 berabere kalan 'nin teknik direktörü , "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıda net pozisyonlar bulmalarına rağmen rakiplerine çok sayıda geçiş hücumu şansı verdiklerini belirtti.

İki ekibin de ilk yarıda pozisyonlar bulduğunu, ikinci devrede ise oyunun hakimi olduklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Güzel bir dakikada golü bulduk. Golden sonraki süreçte takımımız yine önde kalmaya gayret etti. İkinci golü bulabilecek açık alanlar ve pozisyonlar bulduk, bunları değerlendirerek maçı bitirebilirdik ama olmadı. Gaziantep takımının en etkili olduğu noktalardan biri duran toplar ve maalesef 90. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz. Oyuncularımızın göstermiş olduğu maç kazanma isteği ve 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmamaları bizim için üzücü bir günün artı tarafları oldu."

  1. 22.02.2020
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