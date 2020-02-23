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23 Şubat 2020, Pazar
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Kafalar çalıştı!

Kafalar çalıştı!

71’de Jerome’un kafasıyla öne geçti. G.Antep 90+1’de ’nın kafasıyla 1 puan aldı.

Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan ile , 'de karşılaştı. 16'da Djilobodji'nin kafa vuruşu dışarı gitti. 17'de Serdar Gürler'in şutu direkten auta çıktı. İlk yarıda gol olmadı. İkinci yarıda karşılıklı kafa golleri yaşandı. 71'de sağ kanattan korner kullanan Göztepe'de Soner'in ortasına Cameron Jerome kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. Maç böyle bitecek derken uzatmalarda bir gol daha oldu. 90+1'de sağ kanattan Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşa kafayı vurdu, meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 1-1.

JEROME: EN ZOR MAÇIMIZDI

Maç sonrası golleri atan futbolcular konuştu. Jerome, "İç sahadaki en zor maçımızdı. Güçlü bir rakiple oynadık. Kazanmaya yakındık, olmadı" yorumunu yaptı. Diarra ise, "İyi bir arkadaşlık var. Maçı sonuna kadar bırakmadık. Birlikte oynamayı seviyoruz" diye konuştu.

  1. 23.2.2020
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