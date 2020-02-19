Göztepe'de hasret bitiyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe'de hasret bitiyor

'de hasret bitiyor

Göztepe'de hasret bitiyor

'de 22 Şubat Cumartesi günü Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yaklaşık 1 ay sonra yeni evi Stadı'na tekrar kavuşacak. Kulübün 95 yıllık mazisindeki ilk stadının tarihi açılışın gününde 26 Ocak'ta 'ı 2-1 mağlup eden gelen sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana evine hasret kaldı.

, maçının ertelenmesinin ardından 2 deplasman müsabakasına çıktı. Kötü hava şartları yüzünden Rizespor'un 'e gelememesi nedeniyle 10 Şubat'ta oynananması gereken karşılaşma ileri bir tarihe ertelenirken, yeni stadında sadece 'ı konuk edebilen Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'la dış sahada kozlarını paylaştı. Cumartesi günü FK ile Stadı'ndaki ikinci iç saha maçında karşı karşıya gelecek Göztepe'de tüm camia bu müsakaya kilitlendi. Statta açılış öncesi piyasaya sürülen yarım sezonluk 17 bin kombine kartın tamamı tükenirken taraftarlar satışa çıkan 3 bin civarında günlük maç biletine de adeta hücum etti. Futbolseverler 459, 405, 206, 162, 135 ve 54 TL'ye satışa sunulan biletleri çok kısa süre içinde tüketti. İkinci kez Gürsel 'nda takımlarını izleyecek Göztepeliler yine müthiş bir atmosfer oluşturacak. Stat şimdiden pankart ve bayraklarla süsledi. Göztepe'de güney kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının protokol henüz tamamlanmadığı için bu maçta da yürürlüğe girmeyeceği belirtildi.

  1. 19.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de hasret bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN