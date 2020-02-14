Göztepe İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig'in 22. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan,Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin ile cezalı kaleci Beto, Konya'ya götürülmedi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve duran top çalışmaları yaptı.
Göztepe kafilesi, özel uçakla Konya'ya gidecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin ile cezalı kaleci Beto, yarınki maçta forma giyemeyecek. İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Göztepe İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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