Göztepe İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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maçı hazırlıklarını tamamladı!

Göztepe İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

'in 22. haftasında yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , , ve ile cezalı kaleci Beto, Konya'ya götürülmedi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve duran top çalışmaları yaptı.

kafilesi, özel uçakla Konya'ya gidecek. temsilcisinde sakatlıkları bulunan , , ve ile cezalı kaleci Beto, yarınki maçta forma giyemeyecek. ile Göztepe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

  1. 14.02.2020
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