Göztepe’de hedef seriyi sürdürmek

Ligde ikinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan Göztepe, teknik direktör değişikliğine giderek Bülent Korkmaz'la anlaşan Konyaspor'a konuk olacak. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Poko, Reis ve Atınç Nukan ile cezalı kaleci Beto forma giyemeyecek. Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen yeşilbeyazlılarda ise sarı kart cezalısı Selim Ay dışında eksik yok.