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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’de hedef seriyi sürdürmek

Göztepe’de hedef seriyi sürdürmek

Ligde ikinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan , değişikliğine giderek 'la anlaşan 'a konuk olacak.

Ligde ikinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan , değişikliğine giderek 'la anlaşan 'a konuk olacak. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Poko, Reis ve ile cezalı kaleci Beto forma giyemeyecek. Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen yeşilbeyazlılarda ise sarı kart cezalısı Selim Ay dışında eksik yok.

  1. 15.2.2020
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