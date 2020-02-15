Göztepe’de hedef seriyi sürdürmek
Ligde ikinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan Göztepe, teknik direktör değişikliğine giderek Bülent Korkmaz'la anlaşan Konyaspor'a konuk olacak.
Ligde ikinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan Göztepe, teknik direktör değişikliğine giderek Bülent Korkmaz'la anlaşan Konyaspor'a konuk olacak. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Poko, Reis ve Atınç Nukan ile cezalı kaleci Beto forma giyemeyecek. Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen yeşilbeyazlılarda ise sarı kart cezalısı Selim Ay dışında eksik yok.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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