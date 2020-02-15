Konyaspor 1-3 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekip, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Göztepe Serdar Gürler ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 68. dakikasında deplasman ekibi, Castro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 74'ü gösterirken sahneye çıkan Halil Akbunar farkı 2'ye çıkardı.

Bu skorun ardından Göztepe puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı.