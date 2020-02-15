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15 Şubat 2020, Cumartesi
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1-3 | MAÇ SONUCU

Konyaspor 1-3 Göztepe | MAÇ SONUCU

'in 22. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada , Serdar, Castro ve Halil'in golleriyle 'u 3-1 mağlup etti.

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekip, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Göztepe Serdar Gürler ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 68. dakikasında deplasman ekibi, Castro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 74'ü gösterirken sahneye çıkan Halil Akbunar farkı 2'ye çıkardı.

Bu skorun ardından Göztepe puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 19:52
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