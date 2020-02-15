Süper Lig'in 22. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, Serdar, Castro ve Halil'in golleriyle Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekip, Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti.
39. dakikada Göztepe Serdar Gürler ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 68. dakikasında deplasman ekibi, Castro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
Dakikalar 74'ü gösterirken sahneye çıkan Halil Akbunar farkı 2'ye çıkardı.
Bu skorun ardından Göztepe puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 19:52
- İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Konyaspor 1-3 Göztepe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.