Konyaspor taktik çalıştı!
Konyaspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor'da Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi.
Konyaspor, 15 Şubat Cumartesi günü Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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