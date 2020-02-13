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13 Şubat 2020, Perşembe
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taktik çalıştı!

Konyaspor taktik çalıştı!

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yönetiminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor'da Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi.

, 15 Şubat Cumartesi günü 'in 22. haftasında konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi.

  1. 13.02.2020
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