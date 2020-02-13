Ligde kalacağız

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yerine, 1.5 yıllığına Bülent Korkmaz'ı getirdi. 51 yaşındaki Korkmaz için imza töreni düzenlendi. "Aykut Kocaman ağabeyime, hocama teşekkür ederim. Burada çok önemli başarılara imza attı. Bu bize yol gösterdi" diyen tecrübeli hoca, "Bu kadronun ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak gelmezdik. Oyunculara güvenim sonsuz. Çok yetenekli oyuncular var. Üst üste alacağımız galibiyetlerle bu sorunun üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı



"DAHA ÜRETKEN BİR TAKIM YAPACAĞIZ"

Süper Lig'de son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan yeşil-beyazlılar için, Türkiye'nin en çok koşan takımına sahip olduklarını belirten Bülent Korkmaz, "Bu bir avantajdır. Her teknik adamın belli bir planı, oyun anlayışı vardır. Biz de zaman geçtikçe oyuncu veya sistem üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ama şu an için mevcut sistemi sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha üretken bir takım yapacağız. Sahada belirleyici olan oyunculardır. Onların performansları nasıl olursa sonuçlar da o kadar iyi olur" diye konuştu.