Konyaspor 2-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Sivasspor, 28. haftada konuk olduğu Konyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bıraktı. Maçta son bölüme 2-1 geride giren Yiğidolar, bir puanı 90'da Skuletic'in golüyle kurtardı.
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışındaki Sivasspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
30'da Kone ile öne geçen Yiğidolar, 37'de Skuletic ve 44'te Milosevic'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.
İkinci yarıda beraberlik için bastıran Sivasspor, aradığı golü 90'da Skuletic'le buldu: 2-2.
Sivasspor bu sonuçla puanını 53'e yükseltip 3. sıradaki yerini korudu. Konyaspor ise 27 puanla 16. sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar...
6. dakikada Goiano'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ardından maske takarak ekrana karşı eliyle tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Kone'nin bu hareketini sarı kartla cezalandırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
44. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan sürükleyerek getirdiği topa ceza sahasının yan çizgisinden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Bajic, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Samassa'dan döndü.
85. dakikada Claudemir'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
89. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornere iyi yükselen Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
90+1. dakikada Jonsson, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 23:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor 2-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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