Gözü yukarıda

Rizespor maçı ertelenen ligde ikinci yarının flaş ekiplerinden Göztepe, Konyaspor deplasmanına kilitlendi. Teknik Direktör İlhan Palut, Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren rakipleri karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti. Hiçbir takımın özellikle evinde kayıp yaşamak istemediğini vurgulayan Palut, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"

Ligde 7 takımın üst grupta yer aldığını, kendilerinin de 8. ekip olmak istediğini kaydeden Palut, "Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Son 10 hafta öncesi 3-4 maç gerçekten her takımın konum alacağı karşılaşmalar. Biz de bu süreci iyi geçip, üst tarafa tutunmak istiyoruz. Ondan sonra ne kadar yukarı gidebiliriz, son 10 haftaya girilirken bunun kararını vereceğiz ama Göztepe olarak üst tarafa bakmak istiyoruz. Bu yolda her karşılaşma bizim için bir test, bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulundu.