Gözü yukarıda
İkinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle giren Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, “İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Göztepe olarak üst tarafa bakmak istiyoruz” dedi.
Rizespor maçı ertelenen ligde ikinci yarının flaş ekiplerinden Göztepe, Konyaspor deplasmanına kilitlendi. Teknik Direktör İlhan Palut, Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren rakipleri karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti. Hiçbir takımın özellikle evinde kayıp yaşamak istemediğini vurgulayan Palut, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"
Ligde 7 takımın üst grupta yer aldığını, kendilerinin de 8. ekip olmak istediğini kaydeden Palut, "Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Son 10 hafta öncesi 3-4 maç gerçekten her takımın konum alacağı karşılaşmalar. Biz de bu süreci iyi geçip, üst tarafa tutunmak istiyoruz. Ondan sonra ne kadar yukarı gidebiliriz, son 10 haftaya girilirken bunun kararını vereceğiz ama Göztepe olarak üst tarafa bakmak istiyoruz. Bu yolda her karşılaşma bizim için bir test, bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulundu.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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