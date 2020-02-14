Gözü yukarıda - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Gözü yukarıda

Gözü yukarıda

Gözü yukarıda

İkinci devreye 2 galibiyet, 1 beraberlikle giren Teknik Direktörü İlhan Palut, “İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Göztepe olarak üst tarafa bakmak istiyoruz” dedi.

Rizespor maçı ertelenen ligde ikinci yarının flaş ekiplerinden , deplasmanına kilitlendi. , 'ı takımın başına getiren rakipleri karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti. Hiçbir takımın özellikle evinde kayıp yaşamak istemediğini vurgulayan Palut, "Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibarıyla puan olarak iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Onun için hazırlıklarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"

Ligde 7 takımın üst grupta yer aldığını, kendilerinin de 8. ekip olmak istediğini kaydeden Palut, "Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Son 10 hafta öncesi 3-4 maç gerçekten her takımın konum alacağı karşılaşmalar. Biz de bu süreci iyi geçip, üst tarafa tutunmak istiyoruz. Ondan sonra ne kadar yukarı gidebiliriz, son 10 haftaya girilirken bunun kararını vereceğiz ama Göztepe olarak üst tarafa bakmak istiyoruz. Bu yolda her karşılaşma bizim için bir test, bir fırsat olacak" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözü yukarıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN