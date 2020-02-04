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04 Şubat 2020, Salı
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’den yardımı

Göztepe’den deprem yardımı

, ve çevresinde yaşanan depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım desteğinde bulundu.

, ve çevresinde yaşanan depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım desteğinde bulundu. Yeni statları Stadı'nın açılış maçı olan 19. haftadaki Göztepe- maçında toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklara dağıtıldı.
  1. 4.2.2020
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