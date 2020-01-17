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17 Ocak 2020, Cuma
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ile yollarını ayırdı

Göztepe Eren Derdiyok ile yollarını ayırdı

ekiplerinden , ikinci devre hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmeyen 31 yaşındaki golcü oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ekiplerinden , ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan 'la yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Eren Derdiyok'a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

kariyerinde 2014-2015 sezonundan itibaren , ve Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok, Süper Lig, Türkiye Kupası ve 'da 126 maçta 43 gol atmıştı.

  1. 17.01.2020
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