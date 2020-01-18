Göztepe’de stoper operasyonu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden Göztepe'de savunma krizi yaşanıyor. Ligde yine Antalya'da rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılarda, stoperlerden Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk ve Brezilyalı Reis sakatlanırken, Titi ise kupada kırmızı görüp cezalı duruma düştü. Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Elinde stoper kalmayan teknik direktör İlhan Palut'un, alternatif arayışında olduğu ve Antalya karşısında sol bek Leo ile orta saha Borges ikilisine şans vereceği vurgulandı. Bu gelişmeler üzerine Palut'un Başkan Mehmet Sepil'den stoper istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün, Galatasaraylı Ahmet Çalık ve Kasımpaşalı Veysel Sarı'dan birini transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Ancak Velsel Sarı, dün akşam saatlerinde Antalyaspor ile anlaşınca gündemdeki tek stoper adayı olarak Ahmet Çalık kaldı.

DERDİYOK ŞOTA'NIN YANINA GITTİ

Göztepe'nin kulüp bulmasını istediği isimlerden Eren Derdiyok, Trabzonspor'un eski yıldızı Şota'nın çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a imza attı. İlk yarıda 5 lig, 4 kupa maçında oynayan 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli forvet, kupada 3 gol atarken, Süper Lig'de ise ağları havalandıramadı.

'MAÇ KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM'

Göztepe'nin yeni transferi Tripic, sarı -kırmızılı camiaya umut dağıttı. Hırvat asıllı Norveçli golcü, "Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Oldukça agresif bir oyuncuyum. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.