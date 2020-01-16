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16 Ocak 2020, Perşembe
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1 haftada 3 kez Tuna’ya rakip

1 haftada 3 kez Tuna’ya rakip

Kupada eski hocası 'nın çalıştırdığı 'yla karşılaşacak , Pazar da ligde oynayacağı rakibiyle, ardından kupa rövanşına çıkacak.

Kupada eski hocası 'nın çalıştırdığı 'yla karşılaşacak , Pazar da ligde oynayacağı rakibiyle, ardından kupa rövanşına çıkacak. İlhan Palut, "Hem kupada hem ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 16.1.2020
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