1 haftada 3 kez Tuna’ya rakip
Kupada eski hocası Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalya'yla karşılaşacak Göztepe, Pazar da ligde oynayacağı rakibiyle, ardından kupa rövanşına çıkacak.
Kupada eski hocası Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalya'yla karşılaşacak Göztepe, Pazar da ligde oynayacağı rakibiyle, ardından kupa rövanşına çıkacak. Teknik Direktör İlhan Palut, "Hem kupada hem ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
1 haftada 3 kez Tuna’ya rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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