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09 Ocak 2020, Perşembe
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Eren ve Yasin kadro dışı

Eren ve Yasin kadro dışı

'de flaş bir gelişme yaşandı. İlhan Palut, ve 'in kampı kadrosunda yer almayacağını söyledi.

'dan ayrıldıktan sonra bu sezon Göz-Göz'e gelen Eren, 5'i lig, 4'ü kupada 9 maçta oynadı ancak ligde gol ve asist yapamadı. Kupada 3 gol, 1 asistle oynadı. 2 sezondur ekibinde olan Yasin ise Eren gibi ligde oynadığı 8 maçta katkı sağlayamadı. Kupada 2 gol, 4 asist üretti.

  1. 9.1.2020
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