Eren ve Yasin kadro dışı
Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör İlhan Palut, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in Antalya kampı kadrosunda yer almayacağını söyledi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bu sezon Göz-Göz'e gelen Eren, 5'i lig, 4'ü kupada 9 maçta oynadı ancak ligde gol ve asist yapamadı. Kupada 3 gol, 1 asistle oynadı. 2 sezondur İzmir ekibinde olan Yasin ise Eren gibi ligde oynadığı 8 maçta katkı sağlayamadı. Kupada 2 gol, 4 asist üretti.
- 9.1.2020
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