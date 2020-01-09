Eren ve Yasin kadro dışı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bu sezon Göz-Göz'e gelen Eren, 5'i lig, 4'ü kupada 9 maçta oynadı ancak ligde gol ve asist yapamadı. Kupada 3 gol, 1 asistle oynadı. 2 sezondur İzmir ekibinde olan Yasin ise Eren gibi ligde oynadığı 8 maçta katkı sağlayamadı. Kupada 2 gol, 4 asist üretti.