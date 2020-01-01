Frei Göztepe'ye! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Frei Göztepe'ye!

Frei 'ye!

Frei Göztepe'ye!

Devreye 10'uncu sırada giren , transferde kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında yeni stadında güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılar, Başakşehirli 'yı gündemine aldı.

Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut'un, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine onay verdiği ve Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi. Kerim'in teklife sıcak baktığı belirtilirken; transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Bu sezon 4 maça çıkan Kerim, skora katkı yapmadı.

  1. 1.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Frei Göztepe'ye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN