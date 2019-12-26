Lider Sivas’a gözdağı

Göztepe'ye Galatasaray galibiyetini getiren Halil Akbunar, lider Sivas'ı da gözüne kestirdi. Akbunar, "Eksiklerimiz var ama yerine alternatif oyuncularımız da var. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" diye iddialı konuştu.