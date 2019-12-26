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26 Aralık 2019, Perşembe
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a gözdağı

Lider Sivas’a gözdağı

'ye galibiyetini getiren , ı da gözüne kestirdi. Akbunar, "Eksiklerimiz var ama yerine alternatif oyuncularımız da var. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" diye iddialı konuştu.

'ye galibiyetini getiren , ı da gözüne kestirdi. Akbunar, "Eksiklerimiz var ama yerine alternatif oyuncularımız da var. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" diye iddialı konuştu.

  1. 26.12.2019
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