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12 Aralık 2019, Perşembe
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Önemli olan istikrar

Önemli olan istikrar

Çıkışa geçen , Başkentte üst üste 2. galibiyet için 'ne bileniyor.

Çıkışa geçen , Başkentte üst üste 2. galibiyet için 'ne bileniyor. Aankaragücü karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen İlhan Palut, istikrar vurgusu yaptı. Palut, "Bu ligde her maç gerçekten çok zor ve 3 puan ortada. Önemli olan kısa vadeli çıkışlar yakalamak değil, bunu bir istikrara dönüştürebilmek. Gençlerbirliği maçına da bu bakış açısıyla hazırlanıyoruz" dedi.
  1. 12.12.2019
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