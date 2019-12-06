Göztepe, Süper Lig’in 14. haftasında konuk olacağı Ankaragücü maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Yarın 17.30’da başlayacak maç Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.
GÖZTEPE'NİN ANKARA MESAİSİ BAŞLIYOR
İzmir ekibi ayrıca, Ankaragücü deplasmanından sonra ligin 15. haftasında yine bir Ankara takımı olan Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Göztepe, bu maçı da kazanarak üst sıralara tırmanma hedefini gerçekleştirmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kaybetmemesi halinde bu sezon ligde ikinci kez 5 maçlık yenilmeme serisini tekrarlayacak.
ANKARAGÜCÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Göztepe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü'nde ise işler iyi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 7 maçını kazanamazken, 5 maçtır da sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Lige Teknik Direktör Aykan Atik ile başlayan başkent ekibi, 4. haftada Metin Diyadin'i göreve getirmişti. 12. haftada Teknik Direktör Metin Diyadin ile de yollarını ayıran Ankaragücü, bu kez Mustafa Kaplan ile anlaştı. Mali sorunlar sebebiyle kadro kurmakta zorluk çeken 109 yıllık çınar, ligde 13 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
Göztepe’nin Ankara mesaisi başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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