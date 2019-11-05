Göztepe'nin 30. teknik direktörü İlhan Palut oldu - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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'nin 30. oldu

Göztepe'nin 30. teknik direktörü İlhan Palut oldu

ile 3 yıllık sözleşme imzalayan , sarı-kırmızılı ekibin 'deki 30. olarak görev yapacak. Göztepe Teknik Direktörü , ligin 9. haftası sonrası kulüp başkanı 'in açıklamaların ardından görevinden istifa etti.

Kaleci antrenörü Suat Arıcan idaresinde Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen , dün en son Hatayspor'u çalıştıran 'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

HATAY'DAN İZMİR'E

İlhan Palut, Göztepe'nin 'deki 30. olarak görev yapacak. Adnan Süvari'nin 340 maça çıktığı sarı-kırmızılı ekipte, 54, Ruhi Karaduman da 52 müsabakada görev aldı.

43 yaşındaki İlhan Palut, futbol kariyerini Hatayspor'da tamamladı. Palut, 2016-2017 sezonunda sportif direktör olarak görev yaptığı Hatayspor'da 2. Lig 'ta ligin bitimine 14 hafta kala teknik direktörlüğe getirildi.

İlk sezonunda play-off oynayan Palut yönetimindeki Hatayspor, Kastamonuspor 1966'ya yenilerek elendi. 2017-2018 sezonunda doğrudan TFF 1. Lig vizesi alan Hatayspor, geçen sezon çok başarılı bir performans gösterdi. 1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Hatay temsilcisi, finalde normal süresi 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Gazişehir Gaziantep'e yenildi ve Süper Lig kapısından döndü. İlhan Palut, bu sezon da görev aldığı Hatayspor'da 6. haftanın ardından yollarını ayırdı.

Geçen sezon Ziraat 'nda Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve 'i saf dışı bırakan İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamadı.

YÜZDE 59'LUK GALİBİYET ORANI

Hatayspor'la play-off'lar dahil TFF 1. Lig'de 43, TFF 2. Lig'de 50 ve Türkiye Kupası'nda 11 maçta görev alan İlhan Palut, toplam 104 müsabakada 61 galibiyet, 26 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Bu maçlarda 165 gol üreten Hatayspor, kalesinde 64 gol gördü. İlhan Palut, Hatay ekibiyle yüzde 59'luk galibiyet oranı yakaladı.

Futbolculuk kariyerinde Hatayspor formasıyla 4 maçta Göztepe'ye rakip olan İlhan Palut, 4 müsabakada da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

  1. 05.11.2019
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