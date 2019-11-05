Galatasaray Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 50 14 10 26 53 80 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5 UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6 TOPLAM 75 30 16 29 103 104

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 51. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 1997-98 6 1 1 4 4 11 4 1998-99 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 6 2 1 3 10 13 7 2002-03 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 6 2 1 3 6 8 7 2012-13 10 5 2 3 14 14 17 2013-14 1 0 0 1 1 6 0 2018-19 6 1 1 4 5 8 4 2019-20 3 0 1 2 0 2 1

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.