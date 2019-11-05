Galatasaray Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|50
|14
|10
|26
|53
|80
|
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|
8
|
8
|
0
|
0
|
23
|
5
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|18
|13
|
Kupa Galipleri Kupası
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
6
|
TOPLAM
|
75
|
30
|
16
|
29
|
103
|
104
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 51. MAÇ
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
|
Sezon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1997-98
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
11
|
4
|
1998-99
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
8
|
8
|
1999-00
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10
|
13
|
7
|
2002-03
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5
|
10
|
4
|
2003-04
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6
|
8
|
7
|
2012-13
|
10
|
5
|
2
|
3
|
14
|
14
|
17
|
2013-14
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
6
|
0
|2018-19
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|2019-20
|3
|0
|1
|2
|0
|2
|1
UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
- 05.11.2019
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