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05 Kasım 2019, Salı
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ile 76. maçına çıkacak

Galatasaray Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın 'nın ekibine konuk olacak , teknik direktör yönetiminde arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

, idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

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Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 50 14 10 26 53 80

Şampiyonlar Ligi Elemeleri

8

8

0

0

23

5
UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13

Kupa Galipleri Kupası

4

3

0

1

9

6

TOPLAM

75

30

16

29

103

104

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 51. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

1

0

0

1

1

6

0
2018-19 6 1 1 4 5 8 4
2019-20 3 0 1 2 0 2 1

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında , , , Saint-Germain, Milan ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

  1. 05.11.2019
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