Galatasaray İspanya'ya gidiyor
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 4. hafta maçı için bugün Real Madrid deplasmanına gidiyor. 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Galatasaray karşılaşması TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamada bulundu. Terim, 'inşallah kazanacağız' dedi
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