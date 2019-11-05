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05 Kasım 2019, Salı
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maçında 3 bin taraftarı bekleniyor

Real Madrid maçında 3 bin Galatasaray taraftarı bekleniyor

'ndeki dördüncü maçında İspanyol devi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ın yaklaşık 3 bin taraftarının maçı izlemek için Santiago Bernabeu'ya geleceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA 'nde temsilcimiz , deplasmanda ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesi AS'ta yer alan habere göre FIFA tarafından misafir tribüne ayrılan tüm biletler satıldı. Karşılaşmayı 3 bin sarı-kırmızılı taraftarın yerinde izlemesi bekleniyor.

İKİ GÜN DAHA MADRİD'DE KALACAK

Bu arada Galatasaray kafilesinin maçtan sonra 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapacak. 8 Kasım Cuma günü 'dan özel bir uçakla 'de oynayacağı maçı için şehre gelecek.

  1. 05.11.2019
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