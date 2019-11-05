Real Madrid maçında 3 bin Galatasaray taraftarı bekleniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesi AS'ta yer alan habere göre FIFA tarafından misafir tribüne ayrılan tüm biletler satıldı. Karşılaşmayı 3 bin sarı-kırmızılı taraftarın yerinde izlemesi bekleniyor.

İKİ GÜN DAHA MADRİD'DE KALACAK

Bu arada Galatasaray kafilesinin maçtan sonra 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapacak. 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan özel bir uçakla Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep maçı için şehre gelecek.