Real Madrid maçında 3 bin Galatasaray taraftarı bekleniyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın yaklaşık 3 bin taraftarının maçı izlemek için Santiago Bernabeu'ya geleceği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.
Bu mücadele öncesi AS'ta yer alan habere göre FIFA tarafından misafir tribüne ayrılan tüm biletler satıldı. Karşılaşmayı 3 bin sarı-kırmızılı taraftarın yerinde izlemesi bekleniyor.
İKİ GÜN DAHA MADRİD'DE KALACAK
Bu arada Galatasaray kafilesinin maçtan sonra 8 Kasım'a kadar Madrid'de kalacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapacak. 8 Kasım Cuma günü İspanya'dan özel bir uçakla Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep maçı için şehre gelecek.
- 05.11.2019
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