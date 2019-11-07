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Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!
Yaptığı 8-0 paylaşımı sonrası büyük tepkiler alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid yenilsinin ardından Instagram hesabında düzenlemeye gitti.
7 Kasım 2019 Perşembe 20:12
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'e tepkiler dinmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollandalı futbolcu, 12 yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçın gollerini '2008'de bugün' adı altında alıntılamıştı.
Ardından eski takımının taraftarları tarafından büyük bir tepki gören Babel, kinayeli bir şekilde "Özür dilerim, 2007'ydi' yazmıştı.
Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası tepkilere yetişemeyen 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabında düzenlemeye gitti.
Ryan Babel 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı.