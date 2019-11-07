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07 Kasım 2019, Perşembe
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Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Yaptığı 8-0 paylaşımı sonrası büyük tepkiler alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid yenilsinin ardından Instagram hesabında düzenlemeye gitti.
7 Kasım 2019 Perşembe 20:12
Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'e tepkiler dinmiyor.

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Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Hollandalı futbolcu, 12 yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçın gollerini '2008'de bugün' adı altında alıntılamıştı.

Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Ardından eski takımının taraftarları tarafından büyük bir tepki gören Babel, kinayeli bir şekilde "Özür dilerim, 2007'ydi' yazmıştı.

Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası tepkilere yetişemeyen 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabında düzenlemeye gitti.

Ryan Babel'den flaş Instagram hamlesi!

Ryan Babel 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı.

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