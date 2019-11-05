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05 Kasım 2019, Salı
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ile 9. randevuda

Galatasaray ile Real Madrid 9. randevuda

, ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3, Madrid temsilcisi de 5 kez galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu dördüncü maçında , yarın İspanyol ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu sezonki Avrupa macerasına deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beraberlikle ayrılırken, sahasında ise ve Real Madrid'e mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA 'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda 'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.
Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İSPANYOLLAR İLE 32 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

  1. 05.11.2019
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