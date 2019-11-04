Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

RESMİ SİTE ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.

İlhan Palut ve ekibine kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.