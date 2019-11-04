Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen başladı!
Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, 42 yaşındaki antrenör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
RESMİ SİTE ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.
Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.
İlhan Palut ve ekibine kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.#Göztepe pic.twitter.com/gIjRYvOfVa— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 4, 2019
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 20:14
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