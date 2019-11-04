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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'de dönemi resmen başladı!

Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen başladı!

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Tamer Tuna ile yollarını ayıran , 42 yaşındaki antrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası Tamer Tuna ile yollarını ayıran , ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

RESMİ SİTE ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.

İlhan Palut ve ekibine kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 20:14
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