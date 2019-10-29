Son dakika: Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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: 'de ile yollar ayrıldı

Son dakika: Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

haberine göre; ekiplerinden 'yi çalıştıran teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, kötü gidişatın ardından Tuna istifa kararı aldı. Yönetimin de istifayı kabul etmesinin ardından taraflar resmi olarak ilişiğini kesti.

ekiplerinden 'de flaş ayrılık... Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 9 puanla 15. sırada bulunan , son olarak kendi evinde 'ya 4-1 mağlup olmuştu. haberine göre; sarı kırmızılılarda fatura kulüpteki 2. dönemini yaşayan Taner Tuna yönetime istifasını sundu ve takımla yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

GÖZTEPE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 13:05
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