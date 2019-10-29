Son dakika: Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, kötü gidişatın ardından Tuna istifa kararı aldı. Yönetimin de istifayı kabul etmesinin ardından taraflar resmi olarak ilişiğini kesti.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş ayrılık... Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 9 puanla 15. sırada bulunan Göztepe, son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Son dakika haberine göre; sarı kırmızılılarda fatura kulüpteki 2. dönemini yaşayan Taner Tuna yönetime istifasını sundu ve takımla yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
GÖZTEPE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
- 29.10.2019
- Güncelleme: 29.10.2019 13:05
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Son dakika: Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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