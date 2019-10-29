Son dakika: Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş ayrılık... Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 9 puanla 15. sırada bulunan Göztepe, son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Son dakika haberine göre; sarı kırmızılılarda fatura kulüpteki 2. dönemini yaşayan Taner Tuna yönetime istifasını sundu ve takımla yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

GÖZTEPE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;