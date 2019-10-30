Tuna gitti Kafkas yolda
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe’de Tamer Tuna dönemi dün sona erdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise Tolunay Kafkas...
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe'de, dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2. dönemini geçiren teknik direktör Tamer Tuna istifa etti. Tuna'nın, başkan Mehmet Sepil'in kendisini eleştiren sözlerinin ardından istifa kararı aldığını söyledi. Yeni teknik adam arayışlarına başlayan Göztepe'de ilk adayın Tolunay Kafkas olduğu ve 51 yaşındaki hocayla masaya oturulacağı öğrenildi.
- 30.10.2019
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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