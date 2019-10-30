Tuna gitti Kafkas yolda

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe'de, dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2. dönemini geçiren teknik direktör Tamer Tuna istifa etti. Tuna'nın, başkan Mehmet Sepil'in kendisini eleştiren sözlerinin ardından istifa kararı aldığını söyledi. Yeni teknik adam arayışlarına başlayan Göztepe'de ilk adayın Tolunay Kafkas olduğu ve 51 yaşındaki hocayla masaya oturulacağı öğrenildi.