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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Tuna gitti Kafkas yolda

Tuna gitti Kafkas yolda

'in 9. haftasında Kasımpa'ya 4-1 mağlup olan ’de dönemi dün sona erdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise ...

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan 'de, dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte 2. dönemini geçiren teknik direktör istifa etti. Tuna'nın, başkan 'in kendisini eleştiren sözlerinin ardından istifa kararı aldığını söyledi. Yeni teknik adam arayışlarına başlayan Göztepe'de ilk adayın olduğu ve 51 yaşındaki hocayla masaya oturulacağı öğrenildi.

  1. 30.10.2019
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