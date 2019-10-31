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31 Ekim 2019, Perşembe
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’de 6 hoca adayı var

Göztepe’de 6 hoca adayı var

'de 'nın istifası sonrasında arayışlar başlarken, adaylar da netleşti.

Sarı-kırmızılılarda, , , , , İlhan Palut ve isimleri gündemde. Başkan Mehmet Sepil'in en geç bu haftaki Trabzonspor maçından sonra yeni hocayla sözleşme imzalayacağı açıklandı.
  1. 31.10.2019
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