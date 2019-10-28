Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Devre arası transfer dönemini işaret eden Terim, "Bazı oyunculara son şansı verdim" derken sözlerine, "Biz operasyonları genelde ocak ayında yapıyoruz ama yine ben kendi kendime konuşuyorum. Satmadan da alamıyoruz, böyle bir gerçek var." şeklinde devam etmişti.