Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Gençlerbirliği maçından sonra kadroda değişime gideceğinin sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim'in aynı oyuncularla yola devam etmesi şaşkınlık yaratmıştı ancak konuyla alakalı olarak Terim'in de artık sabrının kalmadığı öğrenildi. Beşiktaş derbisi sonrası Terim, "Bazı oyunculara son şansı verdim" diyerek kadrodaki birçok ismin biletini keseceğini resmen açıklamış oldu. Peki, bu isimler kimler? İşte Galatasaray'da Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen futbolcular...

28 Ekim 2019 Pazartesi 15:59 Güncelleme: 28.10.2019 16:05
Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, kötü gidişatına dur diyemedi.

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Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Son 8 resmi maçının 4'ünde berabere kalan 3'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda değişim rüzgarları esecek.

Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Eksik Beşiktaş karşısında neredeyse pozisyona dahi giremeden maçı bitiren ve Süper Lig'de oynadığı 9 maçın 4'ünde gol bulamayan Galatasaray'da Fatih Terim, operasyon düğmesine basılacağını duyurdu.

Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenildiği maçın ardından Fatih Terim'den sert açıklamalar gelmişti...

Fatih Terim resmen duyurdu! Galatasaray'da peş peşe ayrılık...

Devre arası transfer dönemini işaret eden Terim, "Bazı oyunculara son şansı verdim" derken sözlerine, "Biz operasyonları genelde ocak ayında yapıyoruz ama yine ben kendi kendime konuşuyorum. Satmadan da alamıyoruz, böyle bir gerçek var." şeklinde devam etmişti.

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