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25 Ekim 2019, Cuma
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'nin stadı ilk olmaya hazırlanıyor

Göztepe'nin stadı ilk olmaya hazırlanıyor

Süper Lig'deki temsilcisi 'nin sezonun ikinci yarısında 'la oynayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı planladığı yeni stadı ve Merkezi, birçok özelliğiyle 'de ilk olacak.

14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilip yapımı 2 yıldır süren stadyum kompleksi, taraftarı buluşturacak sosyal yaşam alanları, ticari alanları ve meydanının yanı sıra çatısında yer alacak halka açık yürüyüş parkuruyla da fark yaratacak. Sahadaki altyapı çalışmalarında ise sona gelinirken, drenaj ve havalandırma tamamlandıktan sonra sulama tesisatları yapılacak ve çim serimine geçilecek. Hibrit çim ekimi yapıldıktan sonra 'nin yeni mabedi müsabaka oynanmaya hazır hale gelecek. Stadyumun maraton tribünündeki koltuk tasarımı da 'de ilk kez taraftarlar seçti.

Stadın mimarı Tuğrul Büyükköken, ve Merkezi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükköken, "Hedefimiz Ocak ayında oynanacak müsabakasıyla açılışı gerçekleştirmek. Açılıştan kastımız sadece müsabakaların oynanabileceği stadyum kompleksini açabilmek. Daha sonraki bölümlerde ise sağlıklı yaşam merkezi diye nitelendirdiğimiz fonksiyonlar devreye girecek. Hedefimiz bir sonraki sezona daha heyecanlı ve daha iyi hazırlık yapıp asıl kompleksimizin açılışını yapmak. Kompleksin içinde en iddialı olduğumuz konu çatımız. Burada bizim 650 metrelik yürüyüş parkurumuz olacak. Ön tarafında da ticari alan diye nitelendirdiğimiz alanda normal duraklama alanları olacak. Eğitmenlerimiz ve hocalarımızla sportif hareketlerle vatandaşlarımız faaliyetlerini yapacak. Kamuya açık çatı alanı 'in en muhteşem noktalarından olacak. Mahalle ve kent içindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda stadımıza fonksiyonlar yerleştirecek" diye konuştu.

Çim imalatının da en kısa sürede başlayacağını belirten Büyüköken, "Onun haricinde e-bilet altyapısının tamamlanması, koltukların yapılması, stadyumun aydınlatmasının ve anons sistemlerinin yapılması, yürüyen merdiven ve asansörlerin yapılması önümüzdeki programın içinde. Teknik anlamda 26 Aralık 2019 tarihine kadar bu imalatların tamamı bitiyor gibi görünüyor. Sadece çim sahanın tamamen entegre olabilmesi için hibritte 2 hafta bekleme süremiz olacak. Stadımızın 15-17 Ocak itibariyle müsabaka oynanmasına hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Taraftar meydanı hakkında da bilgilendirmede bulunan Tuğrul Büyüköken, "Taraftar meydanı kendi evimiz, kendi mabedimiz şeklinde ortaya çıkacak. Bu yapının ihtiyacı için toplanma alanı gerekiyor. Maç öncesi ve sonrası taraftarımızın birlikte toplanacağı alan için Büyükşehir Belediyesi ve ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Ön tarafta yaklaşık 13 dönem büyüklüğünde bir meydan düzenlemesi olacak" ifadelerini kullandı.

Göztepe Stadı'nın sürekli yaşayan bir kompleks olacağını sözlerine ekleyen Tugrul Büyükköken, "Stadımızı festivallerin düzenlendiği tam bir buluşma noktası yapacağız. Beşiktaş maçına yetişmesi anlamında her türlü operasyonu yapıyoruz. Teknik anlamda bir sıkıntımız yok. Bu işin yasal prosedürleri de var, onların çalışmalarına da bir taraftan başladık. Beşiktaş maçına yetişeceğine inanıyorum. Toplam kapasitemiz güney kale arkasında ayaklı sisteme geçilirse 25 bin kişi olacak. Stadımızda 39 locamız olacak, basın mensupları için ayrılmış alanlarımız olacak. Dizayn edilmiş launch alanları da bulunacak. Stadımızda tek katlı tribün olmasını istiyorduk. İçerdeki ambiyans ve akustik herhangi bir bölüntüye uğramadan yaşayacağız. 7-24 tesis olacağını herkes görecek. Çatı yürüyüşleri olacak, çatıya çimler ve yer sarmaşığı konulacak. Yeşil alan düzenlemesi olacak. Çatımızda bazalt taşlardan kaplamalar olacak. İnsanlar rekreasyon alanında dolaşır gibi çatımızda dolaşacak."

  1. 25.10.2019
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