Göztepe'nin 5 maçlık serisi sona erdi

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

İzmir ekibi, 23 Ağustos'ta oynanan ve 3-0 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra sahaya çıktığı 5 müsabakadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. Başakşehir'e son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Göztepe, namağlupluk serisini kaybetmiş oldu. Ayrıca İzmir ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Rizespor'la 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş'a 3-0 ve Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak deplasmanda 3 puan sevinci yaşayamadı. Göztepe, ligin 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.