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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'nin 5 maçlık serisi sona erdi

Göztepe'nin 5 maçlık serisi sona erdi

, 'in 8. haftasında deplasmanda 'e 2-1 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi. Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir'in 11. dakikada Guldbrandsen ile bulduğu gole 64. dakikada ile karşılık veren Göztepe, 90+2. dakikada Skrtel'in golüne engel olamayarak sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

ekibi, 23 Ağustos'ta oynanan ve 3-0 kaybedilen maçından sonra sahaya çıktığı 5 müsabakadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. 'e son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan , namağlupluk serisini kaybetmiş oldu. Ayrıca İzmir ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Rizespor'la 1-1, FK ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş'a 3-0 ve Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak deplasmanda 3 puan sevinci yaşayamadı. Göztepe, ligin 9. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak.

  1. 21.10.2019
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