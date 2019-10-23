Evimize dönüyoruz
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni stadyumlarının açılış tarihini açıkladı. Sepil, stadyumu Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları mücadelede açacaklarını müjdeledi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de 19. haftadaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Mehmet Sepil, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi. Başkan Sepil, "Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. Tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla 2. yarıda evimizdeki ilk maç olan Beşiktaş maçını stadımızda oynayacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya müjde verdi.
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Evimize dönüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.