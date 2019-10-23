Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'de 19. haftadaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Mehmet Sepil, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, "hayal olarak" görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi. Başkan Sepil, "Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. Tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla 2. yarıda evimizdeki ilk maç olan Beşiktaş maçını stadımızda oynayacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya müjde verdi.