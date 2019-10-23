Dev tanıtım
Temsilcimiz G.Saray’ın rakibi Real Madrid, maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul’la ilgili bir paylaşımda bulundu. 33 milyon takipçisi olan İspanyol ekibi, şehrin turistlik mekanlarından yaptığı çekimleri twitter’dan yayınladı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.
Real Madrid'den İstanbul paylaşımı pic.twitter.com/kNbpWvgicH— Fotomaç (@fotomac) October 22, 2019
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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