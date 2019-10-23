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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Dev tanıtım

Dev tanıtım

Temsilcimiz G.Saray’ın rakibi , maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul’la ilgili bir paylaşımda bulundu. 33 milyon takipçisi olan İspanyol ekibi, şehrin turistlik mekanlarından yaptığı çekimleri twitter’dan yayınladı. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

Öte yandan maç öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. yönetimi, heyetini, Türk Telekom Stadı'ndaki yemekte konuk etti. Sarıkırmızılıların başkanı ile Real Madrid'in patronu , iki takım yöneticileri ve UEFA yetkilileri bu yemekte yer aldı.

  1. 23.10.2019
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