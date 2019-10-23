Roberto Carlos yorumladı

Real Madrid ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda izledi. Brezilyalı teknik direktör, 90 dakikayı bir İspanyol TV'sine yorumladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılından bu yana hiçbir takımda görev yapmıyor.

ALBAYRAK: ÜZGÜNÜZ

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonu "Atamadık, son dakikada bile yakaladığımız pozisyonu atsaydık en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, değeri 1 milyar dolar. Çok üzgünüz" diye konuştu. Albayrak, Belhanda'ya gösterilen tepkiye de üzüldüğünü ifade etti.