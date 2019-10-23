Roberto Carlos yorumladı
Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 boyun eğdiği mücadeyi Real Madrid ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda izledi. Yıldız isim maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.
Real Madrid ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda izledi. Brezilyalı teknik direktör, 90 dakikayı bir İspanyol TV'sine yorumladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılından bu yana hiçbir takımda görev yapmıyor.
ALBAYRAK: ÜZGÜNÜZ
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonu "Atamadık, son dakikada bile yakaladığımız pozisyonu atsaydık en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, değeri 1 milyar dolar. Çok üzgünüz" diye konuştu. Albayrak, Belhanda'ya gösterilen tepkiye de üzüldüğünü ifade etti.
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Roberto Carlos yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.