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23 Ekim 2019, Çarşamba
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yorumladı

Roberto Carlos yorumladı

'ın 'e 1-0 boyun eğdiği mücadeyi Real Madrid ve 'nin eski futbolcusu , karşılaşmayı Stadyumu'nda izledi. Yıldız isim maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.

ve 'nin eski futbolcusu , karşılaşmayı Stadyumu'nda izledi. Brezilyalı teknik direktör, 90 dakikayı bir İspanyol TV'sine yorumladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılından bu yana hiçbir takımda görev yapmıyor.

ALBAYRAK: ÜZGÜNÜZ
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonu "Atamadık, son dakikada bile yakaladığımız pozisyonu atsaydık en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, değeri 1 milyar dolar. Çok üzgünüz" diye konuştu. Albayrak, 'ya gösterilen tepkiye de üzüldüğünü ifade etti.

  1. 23.10.2019
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