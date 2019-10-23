Falcao tribündeydi
Falcao, Real Madrid karşılaşmasını da tribünden takip etti. Eşi Lorelei ile birlikte maçın başlamasına yarım saat kala Türk Telekom'a geldi ve tribündeki yerini aldı.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
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mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
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savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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