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23 Ekim 2019, Çarşamba
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tribündeydi

Falcao tribündeydi

, karşılaşmasını da tribünden takip etti. Eşi Lorelei ile birlikte maçın başlamasına yarım saat kala Türk Telekom'a geldi ve tribündeki yerini aldı.

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle ligde Gençlerbirliği ve Sivas maçlarında oynayamayan , karşılaşmasını da tribünden takip etti. Eşi Lorelei ile birlikte maçın başlamasına yarım saat kala Türk Telekom'a geldi ve tribündeki yerini aldı.
  1. 23.10.2019
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