Shane Larkin'den Galatasaray'a Türkiye formalı destek

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. ABD'li oyuncunun maçı Türkiye formasıyla takip etmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı'nda forma giymek istediğini söyleyen Larkin, "Türkiye Milli Takımı ve benimle ilgili şu an sadece dedikodular var. Türkiye'den resmi bir teklif gelmedi. Olimpiyatlarda oynamak çocukluk hayalim. Bir ülke adına oynamak herkesin hayalidir. Kendimi bu konuda hazır hissediyorum." demişti.