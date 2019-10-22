Shane Larkin'den Galatasaray'a Türkiye formalı destek
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Real Madrid maçını tribünden takip etti. Türkiye formasıyla maçı izleyen ABD'li basketbolcu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. ABD'li oyuncunun maçı Türkiye formasıyla takip etmesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı'nda forma giymek istediğini söyleyen Larkin, "Türkiye Milli Takımı ve benimle ilgili şu an sadece dedikodular var. Türkiye'den resmi bir teklif gelmedi. Olimpiyatlarda oynamak çocukluk hayalim. Bir ülke adına oynamak herkesin hayalidir. Kendimi bu konuda hazır hissediyorum." demişti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...
- Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu
- Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi dikkat çeken detay! Muslera ile Courtouis...
- Ünlü yorumcudan şok Galatasaray sözleri! "Zavallı..."
- İşte sosyal medyada Ryan Babel tepkileri!
- Galatasaray-Real Madrid maçını böyle gördüler: Cehennemde final!
- Ryan Babel Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor!
- Fatih Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.