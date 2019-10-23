İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü Alman futbolcu Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşma sonrası Galatasaray ve Real Madrid cephesinden maç sonu değerlendirmeleri geldi. İşte o açıklamalar...