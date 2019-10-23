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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü Alman futbolcu Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşma sonrası Galatasaray ve Real Madrid cephesinden maç sonu değerlendirmeleri geldi. İşte o açıklamalar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:26 Güncelleme: 23.10.2019 01:26
İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Real Madrid karşısında 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar Şampiyonla Ligi grup aşamasında henüz 3 puanla tanışamadı.

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İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Galatasaray ilk maçında Club Brugge'a konuk olmuş mücadeleden 0-0'lık sonuçla ayrılarak 1 puana razı olmuştu.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

2. hafta mücadelesinde ise sahasında Paris-Saint Germain'i ağırlayan Sarı-Kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Devler Ligi'nde kötü gidişat sürerken bu maçtan da puansız ayrılan Aslan, grupta son sıraya geriledi.

İşte Galatasaray-Real Madrid maçı sonrası açıklamalar!

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki maçta ise yine Real Madrid ile 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.

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