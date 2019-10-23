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23 Ekim 2019, Çarşamba
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U19’lar 89’da yıkıldı

U19’lar 89’da yıkıldı

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden U19 Takımı, son dakika golüyle 'e mağlup oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 89. dakikasında 'un golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden U19 Takımı, son dakika golüyle 'e mağlup oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 89. dakikasında 'un golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Aslan, oynadığı 3. maçta mağlup oldu.
  1. 23.10.2019
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