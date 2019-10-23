U19’lar 89’da yıkıldı
UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, son dakika golüyle Real Madrid'e mağlup oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 89. dakikasında Pablo Ramon'un golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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