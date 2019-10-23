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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Zidane’dan mutlusu yok

Zidane’dan mutlusu yok

- maçında, 90 dakikanın sonunda mutlu olan taraf oldu. Fransız teknik adam, "Skor daha farklı da olabilirdi ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Real Madrid , 90 dakika sonunda mutluydu. Oynanan futboldan çok 3 puanı almalarının önemli olduğunu belirten Zidane, "3. maç sonunda ilk galibiyetimizi aldık. Daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Skor daha farklı da olabilirdi. Kalan 3 maçı da kazanıp, gruptan çıkacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
  1. 23.10.2019
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