Zidane’dan mutlusu yok
Galatasaray - Real Madrid maçında, 90 dakikanın sonunda mutlu olan taraf Zinedine Zidane oldu. Fransız teknik adam, "Skor daha farklı da olabilirdi ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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