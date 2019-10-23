PSG fark attı: 0-5
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge ile PSG Belçika'da karşılaştı. Fransız ekibi Club Brugge'u 5 golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge ile PSG Belçika'da karşılaştı. Fransız ekibi maça çok hızlı başladı.7'de Icardi takımını öne geçirdi: 0-1. 52'de oyuna giren Kylian Mbappe 61'de farkı ikiye çıkardı: 0-2. İki dakika sonra Mbappe, Icardi'ye asist yaptı: 0-3. 79'da Mbappe 4'ü attı. 83'te Mbappe hat-trick yaptı.
B.ŞEHİR'DEN DESTEK
Başakşehir, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize başarılar diledi. Turuncu- lacivertliler, "Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar dileriz" mesajını paylaştı. Aynı dileği ilk hafta Galatasaray yapmıştı.
ÇOLAK İSTANBUL'DA
Aslan'ın eski yıldızı Emre Çolak, Al Wahda ile sözleşmesini feshedip İstanbul'a döndü. 28 yaşındaki oyuncu önceki gün babası Olcay Çolak ile birlikte Aqua Florya AVM'de görüldü. Emre Çolak'ın Suudi Arabistan kulübünden maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrıldığı ve FIFA'ya gittiği öğrenildi.
- 23.10.2019
-
İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
-
Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
-
Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
PSG fark attı: 0-5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.