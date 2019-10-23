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23 Ekim 2019, Çarşamba
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fark attı: 0-5

PSG fark attı: 0-5

'ın Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki rakiplerinden ile Belçika'da karşılaştı. Fransız ekibi Club Brugge'u 5 golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'ın Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki rakiplerinden ile Belçika'da karşılaştı. Fransız ekibi maça çok hızlı başladı.7'de Icardi takımını öne geçirdi: 0-1. 52'de oyuna giren Kylian Mbappe 61'de farkı ikiye çıkardı: 0-2. İki dakika sonra Mbappe, Icardi'ye asist yaptı: 0-3. 79'da Mbappe 4'ü attı. 83'te Mbappe hat-trick yaptı.

B.ŞEHİR'DEN DESTEK
Başakşehir, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize başarılar diledi. Turuncu- lacivertliler, "Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar dileriz" mesajını paylaştı. Aynı dileği ilk hafta Galatasaray yapmıştı.

ÇOLAK İSTANBUL'DA
Aslan'ın eski yıldızı Emre Çolak, Al Wahda ile sözleşmesini feshedip İstanbul'a döndü. 28 yaşındaki oyuncu önceki gün babası Olcay Çolak ile birlikte Aqua Florya 'de görüldü. Emre Çolak'ın kulübünden maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrıldığı ve 'ya gittiği öğrenildi.

  1. 23.10.2019
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