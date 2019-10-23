PSG fark attı: 0-5

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge ile PSG Belçika'da karşılaştı. Fransız ekibi maça çok hızlı başladı.7'de Icardi takımını öne geçirdi: 0-1. 52'de oyuna giren Kylian Mbappe 61'de farkı ikiye çıkardı: 0-2. İki dakika sonra Mbappe, Icardi'ye asist yaptı: 0-3. 79'da Mbappe 4'ü attı. 83'te Mbappe hat-trick yaptı.

B.ŞEHİR'DEN DESTEK

Başakşehir, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize başarılar diledi. Turuncu- lacivertliler, "Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar dileriz" mesajını paylaştı. Aynı dileği ilk hafta Galatasaray yapmıştı.

ÇOLAK İSTANBUL'DA

Aslan'ın eski yıldızı Emre Çolak, Al Wahda ile sözleşmesini feshedip İstanbul'a döndü. 28 yaşındaki oyuncu önceki gün babası Olcay Çolak ile birlikte Aqua Florya AVM'de görüldü. Emre Çolak'ın Suudi Arabistan kulübünden maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrıldığı ve FIFA'ya gittiği öğrenildi.