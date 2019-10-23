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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz

UEFA K Grubu'nda yarın Portekiz ekibi ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını dün sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan, takımla birlikte çalıştı.

Kartal maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan, takımla birlikte çalıştı. Sakat olan Gökhan, N'Koudou, Burak, Diaby ve Douglas katılmadı. Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip etti. Futbolcular, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AVCI 17.30'DA KONUŞACAK

Braga karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan siyah-beyazlı takım, son antrenmanını da akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde saat 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 23.10.2019
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