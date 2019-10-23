Hazırlıklar tam gaz
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını dün sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan, takımla birlikte çalıştı.
Kartal Braga maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan, takımla birlikte çalıştı. Sakat olan Gökhan, N'Koudou, Burak, Diaby ve Douglas katılmadı. Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip etti. Futbolcular, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
AVCI 17.30'DA KONUŞACAK
Braga karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan siyah-beyazlı takım, son antrenmanını da akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde saat 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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