Göztepe'den yeni stada süper yıldız! Loic Remy bombası - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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'den yeni stada süper yıldız! bombası

Göztepe'den yeni stada süper yıldız! Loic Remy bombası

'de 3. sezonunu geçiren , Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi için yıldız bir ismin peşine düştü. Sezon başından bu yana takıma yıldız bir isim katmayı planlayan Başkan , şu an Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen 'ye kanca attı.

'nin Başkanı , Fransa'da Lille forması giyen 'yi transfer etmek için 32 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı ara dönemde kadrosuna katarak daha etkili bir hücum hattı oluşturmanın planlarını yapıyor. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı ekibe maliyetini araştıran Başkan Mehmet Sepil, Remy'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ STADA YENİ YILDIZ

Sezon başında da daha önce bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Portekizli yıldız Fernandes'i kadroya katmak için büyük çaba harcayan Sepil, ikinci yarıda hizmete girmesi beklenen Gürsel Aksel Stadı'nı ünlü bir yıldız ile açmayı planlıyor. Futbolcunun Lille ekibiyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor. Loic Remy'nin gelmesi halinde Eren, Deniz, Jerome ve Ege ile birlikte takımdaki golcü sayısı 5'e yükselecek takımdaki rekabet artacak.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Fransız golcü Remy'nin kariyeri oldukça parlak. 32 yaşındaki futbolcu Lyon, Lens, Marsilya, N.United, Chelsea, Getafe ve Las Palmas gibi kulüplerde forma giydi.

  1. 15.10.2019
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