Süper Lig'in Fransız oyuncuları Türkiye'yi anlattı: Hiçbir yerle kıyaslanamaz

Süper Lig'de top koşturan Fransa kökenli Alanyaspor forması giyen Yacine Bammou ile Kasımpaşa'da top koşturan Olivier Veigneau, Fransız basınından Ouest France'a Türkiye'yi anlattılar.

Kasımpaşa forması giyen Veigneau, "Türkiye'nin Fransa'dan daha az güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bu bakış açısı doğru değil. Türkiye'de her zaman kendimi güvende hissediyorum. Eşimle birlikte gelecekte de burada olmanın planlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alanyaspor forması giyen Yacine Bammou ise Alanya'nın hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar güzel olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Alanya harika bir yer. Fransa ile kıyaslayamam bile. Burada çok fazla yabancı oyuncu var. Burada tempo daha yüksek ve oyun daha mücadeleci."



