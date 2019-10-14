Süper Lig'in Fransız oyuncuları Türkiye'yi anlattı: Hiçbir yerle kıyaslanamaz - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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'in Fransız oyuncuları 'yi anlattı: Hiçbir yerle kıyaslanamaz

Süper Lig'in Fransız oyuncuları Türkiye'yi anlattı: Hiçbir yerle kıyaslanamaz

Fransız basınına konuşan 'un Fas asıllı Fransız futbolcusu ile Kasımpaşalı hakkında övgü dolu ifadeler kullandılar. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de top koşturan kökenli forması giyen ile Kasımpaşa'da top koşturan , Fransız basınından Ouest France'a 'yi anlattılar.

Kasımpaşa forması giyen Veigneau, "Türkiye'nin Fransa'dan daha az güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bu bakış açısı doğru değil. Türkiye'de her zaman kendimi güvende hissediyorum. Eşimle birlikte gelecekte de burada olmanın planlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alanyaspor forması giyen Yacine Bammou ise Alanya'nın hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar güzel olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Alanya harika bir yer. Fransa ile kıyaslayamam bile. Burada çok fazla yabancı oyuncu var. Burada tempo daha yüksek ve oyun daha mücadeleci."


  1. 14.10.2019
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